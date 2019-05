Basquetebol: Seniores do GICA nas meias finais da taça nacional

A equipa de seniores femininas do GICA venceu (79-40) na receção ao Pombal, carimbando a passagem para as meias-finais da taça nacional da categoria quando ainda falta um jogo desta fase (receção ao Gafanha, sábado, 21h).

A equipa aguedense está invencível em casa desde janeiro e também nesta taça nacional, competição que se sucedeu ao campeonato nacional da 2ª divisão.

Diante do Pombal, jogaram pelo GiCA/ATZ: Milena Santos, Aida Pérez, Sofia do Bem, Mafalda Trindade, Joana Santos, Daniela Reis, Ana Teresa, Ana Martins, Ana Silva, Carolina Seabra, Diana Almeida e Bruna Alves. Treinador: Sérgio Silva.

SUB-19 FEMININAS – O GICA venceu (57-16) o Gumirães (Viseu): Bruna Alves; Filipa Santos; Mafalda Trindade; Silvania Mendes; Catarina Castanheira; Mafalda Lúcio; Rita Baptista. Treinador: Nuno Hipólito.

SUB-14 FEMININAS – O GICA perdeu (51-61) com o CLI Porto e venceu (62-17) a Académica de Coimbra: Ana Marta Neves, Anastácia Okhremenko, Beatriz Seixas, Carolina Seixas, Madalena Picado, Mara Antunes, Maria Beatriz Dias, Maria Luís Neves, Mariana Mendes, Rafaela Pinto, Salomé Neves. Treinadoras: Leonor Silva e Andreia Branco. A equipa B perdeu (12-63) com a Ovarense: Lúcia, Inês Cruz, Margarida Silva, Joana Figueiredo, Mara Antunes, Geusimira, Beatriz Antunes, Carolina Coelho, Filipa, Sara Pereira, Camila Almeida e Sara Tavares. Treinadora: Andreia Branco.

SUB-18 MASCULINOS – O GICA venceu a Sanjoanense (65-55) e o Alfenense (69-66): Joel Anjos, Simão Fragoso, João Pedro, João Marçal, Miguel Colaço, Miguel Almeida, Ricardo Almeida, Gonçalo Costa, Célio Teixeira, Jorge Framegas, Gustavo Dias e Telmo Tomás. Treinador: Luís Seixo.

SUB-16 MASCULINOS – O GICA venceu (67-49) na receção ao GRIB, garantindo assim a uma jornada do fim a presença na fase final do interassociações: Ricardo Pinho, João Pereira, Gustavo Dias, Rodrigo Idanha, Célio Teixeira, Rafael Loureiro, André Mourão, André Leitão, João Rodrigues, João Valente, Diogo Marques e André Balseiro. Treinador: Sérgio Silva.

SUB -13 MASCULINOS – O GICA perdeu com o Illiabum (1-5, resultado por períodos de jogo): Afonso Seabra, Martim Pinto, André Martins, André Monteiro, Rodrigo Gaspar, Pedro Ferreira, Martim Henriques, Santiago Almeida, João Saraiva, José Santos. Treinadoras: Ana Martins e Joana Lúcio.

SUB-10 – No feriado de 1 de maio, o GiCA marcou presença na Figueira da Foz em mais uma etapa do circuito Mário Lemos: Martim Coelho, Rodrigo Salvador, Rodrigo Ferreira, Manuel Costa, Tiago Fernandes, Rodrigo Silva, David Neves, Rodrigo Sucena, Dinis Ozgunes, Vasco Costa, Rodrigo Guerreiro, Guilherme Batista e Simão Almeida. Treinador Nuno Brinco. Já no passado domingo, a equipa feminina deslocou-se até Esgueira para participar em mais um encontro de minibasquete: Matilde São Bento, Beatriz Almeida, Jessika Daranuta, Catia Lykhenko e Ana Miguel Almeida. Treinadores: Cristóvão Leal e Carlos Pereira.