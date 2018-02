Basquetebol: Sub14 do GICA em 5º na fase final

A equipa de sub14 feminina do GICA, envolvida na “final six” do campeonato distrital, concluiu a competição em 5º lugar, discutindo todos os jogos com equipas que haviam ficado acima de si na fase regular do campeonato

Na final a seis, o GICA perdeu quatro jogos e venceu um (50-23 ao Beira Mar). As derrotas aconteceram face a Galitos (43-48), Esgueira (37-52), Sanjoanense (35-38) e Ovarense (38-42). Foram três dias com cinco jogos, com emoção e competitividade.

O GICA liderou muitas vezes e muito tempo o marcador mas teve dificuldade em contrariar a experiência e eficácia dos adversários nos minutos finais. Só contra o Esgueira, que se sagraria campeão distrital, um início menos conseguido do segundo período afastou precocemente as ginasistas da discussão do resultado.

O jogo menos conseguido seria contra a Ovarense mas diante do Beira Mar, jogo final, as aguedenses rubricaram uma exibição notável. A competição reabre dentro em breve com a participação no torneio inter-associações, subindo mais um patamar de experiência

Jogaram pelo GICA: Bruna Prazeres, Ana Jorge Silva, Cândida Henriques, Mafalda Lúcio, Cláudia Melo, Juliana Duarte, Carina Abdulsatarova, Mariana Mendes, Beatriz Seixas, Carolina Seixas, Salomé Neves, Madalena Picado e Anastacia Okhremenko. Treinadores: Luís Araújo e Beatriz Melo.

(mais basquetebol na edição da semana)