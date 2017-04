Basquetebol: Torneio com 22 equipas

O terceiro torneio Águeda Basket, organizado pelo GICA na sexta-feira de Páscoa, vai ser disputado por 22 equipas e cerca de 300 atletas. Os jogos começam às 9h15, estando a entrega de prémios agendada para as 19 horas. Equipas participantes: GiCA (2), Ginásio Figueirense, CB Santo Estevão, Clube 5Basket e Illiabum (sub 8); GiCA (2), Lousanense, Coimbrões, NB Covilhã, CB Santo Estevão, NS Estarreja e Ginásio Figueirense (sub 10), GiCA (2), Clube 5Basket, NB Covilhã, CB Santo Estevão, CAS Salesianos, CD Lousanense e CB Penafiel (sub12).