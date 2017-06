“Benfica e Sporting estiveram num nível bastante acima (…) das outras não vimos qualquer diferença”

Tiago Pereira, de Mourisca do Vouga, foi o treinador dos iniciados do Anadia, que se classificaram em 3º lugar no campeonato nacional, apenas superados pelo campeão Benfica e pelo vice-campeão Sporting, em igualdade pontual com FC Porto e Académica. Uma proeza assinalável. Da equipa fizeram ainda parte seis atletas do município de Águeda: Filipe Rodrigues (Lamas do Vouga), Manuel Diaz e Gonçalo Alves (Águeda), Rúben Marques (Valongo do Vouga), Leonardo Buta (Aguada de Cima) e Pedro Alves (Aguada de Baixo), o primeiro dos quais guarda-redes. O RA falou com o jovem treinador de 28 anos, que acaba de completar 11 anos de carreira

P> A partir de que momento houve a consciência de que o pódio podia ser atingido pela sua equipa?

R> Quando entrámos para a terceira fase, levámos o sonho de disputar o título nacional mas rapidamente sentimos que Benfica e Sporting estavam num patamar bastante superior ao nosso. Então decidimos colocar objetivos reais, que nos obrigassem a superar. E assim foi, a partir da 3ª jornada da fase final, assumimos que o pódio era o nosso desejo. E foi por ele que lutámos até ao fim.

P> Quais foram os méritos da sua equipa para esta classificação de exceção?

R> Um dos pilares deste sucesso foi o conhecimento que tínhamos uns dos outros. Foi o nosso terceiro ano juntos. Tínhamos sido campeões em infantis A (2014/2015), depois vice campeões na 1ª distrital (2015/2016)… Reforçámos as zonas menos fortes. Como iria ser o nosso terceiro ano juntos, a cumplicidade que havia no balneário, com os atletas novos a contribuírem para o bom ambiente, criou-se um grande grupo, com atletas muito ambiciosos que acreditaram desde o início da época que podiam discutir o jogo com qualquer equipa nacional. Estes atletas têm realmente o dom da superação; nos jogos mais difíceis, naqueles jogos que eles sabiam que não podiam falhar, não falhavam. Fantásticos!

