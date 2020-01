Bilhetes para o mundial de motocross

O campeonato do mundo de motocross regressará a Águeda a 25 e 26 de abrir de 2020. O ACTIB – clube organizador da sexta etapa desta competição – pretende que os portugueses rumem a Águeda para um fim-de-semana que, a exemplo das jornadas de grande impacto dos últimos anos, promete ser novamente de muito espetáculo.

Os bilhetes para o evento já se encontram disponíveis e têm um preço de campanha, até ao dia 31 de janeiro, de 25 euros para a zona sem bancada. A partir dessa data, e até ao dia do evento, o valor será de 30 euros. O “upgrade” bancada terá um custo fixo de 10 euros em todo o período de venda.

Para todos aqueles que queiram usufruir de uma experiência extra, poderão ainda optar pelo bilhete MXGP Passe Geral VIP com o valor de 250 euros.

A organização relembra que por questões de segurança não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas e objetos de vidro no crossódromo.

Os ingressos para venda, além do portal https://www.portugalmxgp.com/0/pt/tickets/, estarão também disponíveis na Fnac, Worten, Ctt, El Corte Inglês, etc, estando a lista completa disponível no site da BOL.