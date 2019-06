Biokids promove rastreios e inaugura novo espaço infantil

A Biokids, em Aveiro, vai assinalar o dia da criança, no dia 1 de junho, com várias atividades, nomeadamente a realização de rastreios médicos e a inauguração de uma receção para os mais novos

Como é habitual desde há 8 anos, neste dia, a clínica desenvolve, gratuitamente e para todas as crianças, atividades de modo a “desmistificar a ideia de que a saúde e os médicos são algo de mau ou assustador”, explica Joana Gomes, médica odontopediatra e diretora clínica da Biomedical/Biokids.

De acordo com a médica e responsável da clínica, localizada em Aveiro, este ano, as crianças “vivenciarão um dia inesquecível ao lado de guerreiros, das princesas Disney (voluntárias do GAS’África – Grupo de Acção Social em África e Portugal, que este ano a clínica decidiu ajudar) e, também, da fada dos dentes, que nunca falta a esta comemoração especial”. Serão ainda convidadas a participar num jogo durante o qual, a brincar, farão vários rastreios médico-dentários, “derrotando os perigosos dragões gigantes, recuperando a coroa real perdida, devolvendo-a ao `Castelo Biokids´”.

Durante este dia será ainda inaugurada a nova receção infantil da clínica, que passará a ser chamada de Castelo Biokids e que terá o novo Closet Biokids, onde as crianças poderão escolher um, entre os inúmeros disfarces, para irem às consultas ainda mais felizes.

Refira-se que a medicina dentária pediátrica constitui uma aposta forte e pioneira da Clinica Biomedical, desde que, há 8 anos, criou, nas suas instalações, a Biokids, que dispõe de salas especificas destinadas ao tratamento odontopediátrico.

As salas da Biokids, decoradas com motivos infantis, oferecem “uma estrutura técnica de ponta para um moderno e divertido atendimento aos mais pequenos”, destaca Joana Gomes.

“Os tratamentos são protocolados e até mesmo o discurso que os médicos e assistentes têm com as crianças são criteriosamente pensados, tendo por base técnicas de psicologia e controlo comportamental específicas”, conclui a médica.

O programa tem início às 10h30 com a realização das várias atividades e, às 16h30, tem lugar o ato de inauguração oficial do Castelo Biokids. As atividades encerram às 19 horas.