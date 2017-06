Birdwatching na Pateira

A Câmara Municipal de Águeda lançou um guia de observação de aves na Pateira de Fermentelos com o objetivo de promover esta atividade, designada por birdwatching, “com vista ao desenvolvimento e promoção do turismo de natureza, bem como a preservação dos ecossistemas naturais existentes”

O guia tem como objetivo “coligir, estruturar e apresentar informações básicas” acerca das espécies de aves ocorrentes (invernantes, estivais, residentes e migradoras), suas características, traços de identificação de cada espécie e ecossistemas que servem de refúgio e sustento às populações da avifauna presentes.

Adicionalmente é ainda uma ferramenta fundamental na divulgação dos valores naturais existentes no território concelhio, com especial destaque para os valores de avifauna existentes nas Áreas Rede Natura 2000. Um apoio para principiantes e praticantes da observação de aves em áreas do concelho de Águeda, “contribui para o desenvolvimento desta potencialidade turística, bem como para o desenvolvimento de iniciativas pedagógicas”, abordando esta matéria junto de diversos grupos da população.

A sessão pública de apresentação, que serviu ainda para assinar o protocolo para a valorização e promoção da biodiversidade da Pateira de Fermentelos entre quatro entidades, contou com as presenças do presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, do diretor do Departamento da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Viriato Garcez, do presidente da Direção Nacional da Quercus, João Filipe Fernandes Branco, que se fez acompanhar por Raul Silva também da Quercus, e Fernando Correia, ilustrador cientifico e representante da equipa técnica que elaborou o guia.