Bsquetebol: GICA a todo o gás

As equipas de formação do GICA iniciaram a nova época oficial, nos campeonatos distritais. Os sub16 femininos venceram (40-34) a Ovarense, fora; os sub16 masculinos perderam (41-52) a Ovarense, também fora; os sub14 femininos venceram (88-24) o Atómicos, em Oliveira do Bairro; os sub14 masculinos perderam (39-63) em casa com o Galitos; as sub19 femininas perderam (44-53) com a Ovarense, fora; os sub18 masculinos perderam (49-50) em Paços de Brandão.

PRÓXIMOS JOGOS

A equipa de seniores femininos do GICA joga sexta-feira, dia 5, a primeira eliminatória da Taça de Portugal, recebendo o Esgueira (21h). Este é um dos seis jogos que o clube aguedense faz nesse dia no seu pavilhão: com a Ovarense (9h15, sub14 femininos), com o Beira Mar (11h15, sub18 masculinos), com o São João Ver (14h30, sub16 femininos), com o Illiabum (16h30, sub19 femininos) e com o Galitos (18h30, sub16 masculinos). Joga ainda fora em sub14 masculinos (11h15) com o Illiabum.

No sábado, os sub16 masculinos do GICA jogam em São João da Madeira (18h30) com a Sanjoanense. No domingo, mais dois jogos: em sub14 femininos em Esgueira (14h30) e em sub14 masculinos na Gafanha (15h30). Os sub10 deslocam-se no domingo (10h) à escola João Afonso (Aveiro) para participar no 1º encontro da época, durante o qual apresentará duas equipas.

(informação completa sobre o basquetebol do GICA na edição da semana – versões online e impressa)