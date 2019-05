BTT: 750 atletas no Bairrada 150

Cerca de 750 atletas participaram na quinta edição do Bairrada 150, uma ultra maratona em BTT que utiliza o GPS como forma de orientação

A prova, uma das referências nacionais do género, decorreu em Águeda com participantes oriundos de norte a sul do país, e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem como de alguns países estrangeiros. Foi uma das mais disputadas de sempre, ao longo dos 150kms, com a presença de vários atletas pelo comando.

No final, Nelson Sousa (Teambike Brothers/Trek/Catlike) venceu a geral a solo, percorrendo a distância em 7h14m09.497s. Sérgio Ribeiro (Ribeiro´S Bikeshop) e Tiago Camote (Vasconha Btt Vouzela) completaram o pódio.

Nas duplas, Rui Correia/Marcelo Almeida (Indelague / Joni´S Bike / Megafone) foi a vencedora masculina, seguida pela dupla mista David Vaz/Celina Carpinteiro (Btt Loulé/Elevis – Amigos Do Desporto). Nas equipas triplas, Igor/Licínio/Diogo (Clube Btt Águeda/Fundiven) foram os vencedores.

A organização continua a ter uma forte preocupação com o ambiente e a sustentabilidade de todos os locais de passagem do percurso. Promoveu este ano pela primeira vez o sorteio de diversos prémios, aos quais apenas se habilitavam os atletas que no final da prova entregassem as embalagens dos produtos de nutrição que consumiram no seu trajeto.

No balanço final do evento a organização está bastante satisfeita. “Esta foi a edição mais participada de sempre e no final todos os atletas deram indicações bastante positivas do trajeto escolhido e da organização do evento”, sublinhou a organização do Bairrada 150. “Para o ano de 2020 o objetivo será continuar a organizar esta prova, tendo sempre em mente as questões ambientais aliando estas a uma organização de excelência que promova a prática desportiva, o território e proporcione convívio e diversão a todos os participantes”.