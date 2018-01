CA Seguros lança APP de assistência para smartphone

A CA Seguros lançou a APP CA Seguros Assistência, para dispositivos móveis, que permite solicitar assistência automóvel, em viagem, ao lar ou assistência CA CliniCard, sempre que se precisar, em Portugal ou no estrangeiro

De uma forma simples, toda a informação sobre o estado e evolução do pedido de assistência à seguradora é partilhada, em tempo real, através de notificações.

A aplicação CA Seguros Assistência está disponível para download em dispositivos IOS e Android e, assim, a partir do smartphone é possível a escolha do tipo de assistência que se necessita preenchendo rapidamente as informações necessárias. Através do GPS, a localização exata é partilhada automaticamente, mesmo que não se saiba a morada do local de assistência.

Em caso de assistência automóvel, a aplicação possibilita ver no mapa e em tempo real o percurso do reboque. Para serviços de saúde associados ao cartão CA Clinicard, a aplicação permite facilmente encontrar um dos 23.000 prestadores de serviços de saúde em Portugal e agendar consultas.

A CA Seguros, seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, foi eleita pela sétima vez, em dez anos, a melhor seguradora não vida do seu segmento. A distinção foi atribuída na cerimónia anual de entrega dos Prémios Banca & Seguros organizada pela revista Exame.