Caderno MXGP na edição da semana

A edição da semana do Região de Águeda inclui um caderno de 16 páginas sobre o grande prémio de Portugal MXGP, que decorre este fim-de-semana em Águeda.

O caderno MXGP aborda o campeonato de 2018, com as respetivas pontuações de pilotos e marcas em MXGP e MX2, dando ainda informações sobre programa, bilhetes, campeonato WMX e curiosidades do circuito mundial de motocross.

Todos os pilotos participantes em MXGP e MX2 são apresentados no caderno: nome e foto de rosto, nacionalidade, equipa, data de nascimento e indicação sobre a estreia e o número de grandes prémios e títulos mundiais conquistados. Um por um… Também a participação dos pilotos portugueses é enquadrada na informação que o Região de Águeda disponibiliza no caderno MXGP.

Mas não é tudo. O caderno MXGP do Região de Águeda evidencia a história dos mundiais de motocross em Águeda, desde 1985. Por isso, “a história prossegue”. “Less is more e a história que cria identidade” é o título de um texto do diretor adjunto do Região de Águeda, Augusto Semedo, sobre a exposição que decorre no Centro de Artes de Águeda e a necessidade de preservar a história que cria a identidade de Águeda num espaço museológico.

O caderno MXGP do Região de Águeda apresenta ainda uma entrevista desenvolvida com Jorge Silva, vice-presidente do ACTIB – Águeda Action Clube – e diretor de corrida. O empresário aguedense de 57 anos está no motocross desde os 13 anos e já dirigiu 14 provas a contar para o campeonato do mundo desde 1991.

A edição da semana do Região de Águeda, incluindo o caderno MXGP, está disponível nas versões e-paper e impressa.