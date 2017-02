Câmara de Águeda no pódio da transparência

A Câmara Municipal de Águeda subiu 49 posições no Índice de Transparência Municipal, da Associação Cívica Transparência e Integridade, ocupando em 2016 o terceiro lugar no ranking nacional

Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, reagiu aos resultados alcançados afirmando que “este é o reconhecimento da aposta do executivo municipal na aproximação dos processos de decisão aos cidadãos, tornando a estrutura municipal aberta e transparente, na qual o cidadão tem acesso a informação sobre a atividade autárquica diária”. Agradeceu ainda “o empenho e colaboração de todos os funcionários da autarquia que acreditaram que era possível mudar o paradigma da gestão das autarquias em Portugal”.

Em 2015 o município de Águeda ocupava a posição 52º, com um Índice de Transparência Municipal de 61,12, tendo em 2016 obtido 97,80. Águeda foi apenas ultrapassada pela autarquia de Alfândega da Fé, que renovou a liderança como o município mais transparente do país, e por Carregal do Sal.

O Índice de Transparência Municipal (ITM) tem como objetivo medir o grau de transparência dos municípios portugueses, através da análise do volume e tipo de informação sobre a estrutura, funcionamento e gestão municipais, por via da informação disponibilizada online nos websites dos municípios, num total de 308 municípios portugueses.

Segundo dados da associação, “o resultado é animador e mostra que as autarquias compreendem o potencial das novas tecnologias na prestação de contas aos eleitores”.