Câmara de Albergaria atribui 117 500 euros às IPSS

A Câmara Municipal de Albergaria -a-Velha atribuiu um apoio financeiro no montante total de 117.500 euros a 11 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho com respostas sociais reconhecidas pela Segurança Social.

O subsídio, atribuído no âmbito do programa de apoio às instituições de solidariedade social (PAIPSS), visa “incrementar as novas atividades desenvolvidas” pelas IPSS e que “não se enquadram no financiamento regular” de outras entidades públicas.

“As IPSS estão mais próximas dos cidadãos, acompanham-nos desde que nascem até à terceira idade, chegam onde mais ninguém chega,” salienta Catarina Mendes, vereadora da ação social.

Tendo em conta “a nova realidade social”, que “exige respostas diferentes para as necessidades específicas da população”, a Câmara Municipal de Albergaria -a-Velha procedeu a uma primeira alteração do PAIPSS, em fevereiro de 2017, integrando o apoio financeiro anual, entre outros eixos de investimento. O valor é definido de acordo com critérios objetivos, tais como o número de respostas, o número de utentes, a área geográfica de intervenção, a participação nas iniciativas da Rede Social, os acordos e parcerias com o Município, entre outros.

Os apoios a atribuir por IPSS têm um limite máximo de 12 500 euros e um mínimo de 7500 euros. “Os desafios são cada vez maiores e é preciso chegar a quem mais precisa”, reforça Catarina Mendes.

DIAGNÓSTICO SOCIAL

O programa de apoio às instituições de solidariedade social, implementado pela Câmara de Albergaria -a-Velha pretende reforçar e capacitar as instituições no desenvolvimento dos seus planos de ação e projetos.

Nas sessões realizadas pelo grupo de trabalho da Rede Social, com vista à atualização do diagnóstico social, foram identificadas novas áreas a exigir respostas adequadas. A prevenção do isolamento social ou geográfico, o transporte de indivíduos para consultas de especialidade fora do concelho, a prevenção da problemática da violência doméstica e o apoio às vítimas, a promoção de atividades junto dos jovens para a prevenção das toxicodependências foram algumas das necessidades constatadas e que o apoio financeiro anual pode abarcar.