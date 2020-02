Câmara e CERCIAG assinam protocolo

A Câmara de Águeda assinou um protocolo com a CERCIAG, válido por 12 meses, que visa o alargamento do apoio de terapia da fala que é prestado às crianças que frequentam os ensinos pré-escolar e 1.º ciclo nas escolas do concelho.

A autarquia atribui à CERCIAG um apoio de 29.525 euros, verba que será transferida de uma forma faseada, sendo que a instituição apoiada terá de fazer relatórios trimestrais com a monitorização dos indicadores que permitirão avaliar o trabalho desenvolvido.

O projeto vai ser implementado de duas formas: através de uma intervenção seletiva junto de crianças identificadas como estando em situação de risco, por apresentarem perturbação da linguagem e/ou fala, que beneficiarão de uma intervenção terapêutica individualizada em contexto escolar; e através de uma intervenção universal, que prevê a realização e dinamização de ações, no âmbito da prevenção e capacitação, destinadas a famílias, educadores e/ou professores, dotando-os de conhecimentos, ferramentas e estratégias de promoção da consciência fonológica que poderão ser implementadas no dia a dia das crianças.