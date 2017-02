O Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) de Albergaria-a-Velha organiza, no dia 12 de fevereiro, pelas 9h30, uma caminhada e trail em Ribeira de Fráguas e Vilarinho de São Roque. A atividade, de participação gratuita, está inserida no projeto municipal “Caminhar pelas Freguesias”. As inscrições encontram-se abertas até 9 de fevereiro.

Os participantes podem percorrer o “Trilho dos Três Rios”, um trajeto homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que cruza os rios Fílveda, Caima e a Ribeira da Felgueira, conhecida por Rio Pequeno. O trail, com a extensão de 15 quilómetros, segue o traçado completo do percurso oficial, enquanto a caminhada percorre cerca de metade do trilho, ou seja, oito quilómetros.

Inscrição via Internet através do endereço https://goo.gl/forms/0LJ9cEtxkde4zlHF3.