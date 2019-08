Campeonato de Portugal: Recreio de Águeda começa em Santarém

O Recreio de Águeda inicia em Santarém a sua participação no Campeonato de Portugal (série C), defrontando o recém promovido União no dia 18 de agosto, pelas 17 horas. O sorteio da competição realizou-se esta terça-feira à tarde, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

A estreia em casa, no fim-de-semana seguinte (dia 25 de agosto), será com o Caldas. Sucedem-se Castelo Branco (fora), U. Leira (casa), Ideal dos Açores (fora) e Praiense (casa).

O RD Águeda tem um início de prova teoricamente exigente e apenas defronta os seus adversários mais próximos – Anadia e Beira Mar – nas 14ª e 15ª jornadas, a 15 e 22 de dezembro.

Após a 6ª jornada, o RD Águeda joga sucessivamente com Sertanense(fora), Sernache (casa), Torreense (fora), Marinhense (casa), Oleiros (fora), Condeixa (casa), Oliveira do Hospital (fora), Anadia (casa), Beira Mar (fora), Fontinhas (casa) e Fátima (fora).

Jogos da 1ª JORNADA:

U. Leiria – Beira Mar

Condeixa – Oleiros

Ideal – Anadia

Sertanense – Torreense

Benf. Castelo Branco – Oliv. Hospital

Sernache – Marinhense

U. Santarém – RD ÁGUEDA

Caldas – Fátima

Praiense – Fontinhas

