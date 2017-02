Candidaturas ao “Prémio Águeda 21”

A quarta edição do prémio Águeda 21, promovida pela Câmara Municipal de Águeda, abre candidaturas até 31 de março para projetos de sustentabilidade

São elegíveis iniciativas ou projetos que tenham sido iniciados a partir de 1 de janeiro de 2016. Os vencedores podem ganhar até 2.000 euros na categoria organizações, e até 500 euros na categoria famílias.

As candidaturas devem ser apresentadas, em formato digital, através do envio do formulário de candidatura devidamente preenchido e que se encontra disponível, tal como o regulamento, na página web do projeto https://agueda21.wordpress.com/premio/. Os interessados podem ainda consultar a versão impressa no GAM – Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Águeda.

Podem apresentar candidatura cidadãos que moram, trabalham ou estudam no município, bem como organizações, designadamente estabelecimentos de ensino, empresas, entidades privadas sem fins lucrativos, organizações não-governamentais, associações e autarquias.

O prémio Águeda 21 faz parte da Agenda 21 Local, para a qual a comunidade “é chamada a apresentar iniciativas e ou projetos que contribuem positivamente para a concretização dos 10 compromissos de Águeda pela sustentabilidade”.

Gil Nadais, presidente da Câmara, refere que este prémio foi “criado para se tornar num estímulo à excelência e um reconhecimento das atividades da sociedade para a sustentabilidade do município de Águeda”, porque, como salienta, “o desenvolvimento do nosso território depende de todos nós: instituições, empresas, cidadãos”.

Desde a sua primeira edição, 19 entidades submeteram projetos distintos. A autarquia já apoiou em 500 mil euros projetos de “excelência” desde 2011.