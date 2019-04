Canoagem: Pedro Carvalho tricampeão nacional

Pedro Carvalho (ARCOR) venceu pelo terceiro ano consecutivo a prova de K1 veteranos A do nacional de fundo, que se realizou em Melres, no sábado. Hugo Costa (ARCOR) sagrou-se campeão nacional de paracanoagem

Já no domingo, para a taça de Portugal de tripulações, novamente em Melres, Sofia Almeida e Lúcia Moreto foram 2ªs em K2 veteranos A e os atletas olímpicos António Brinco e António Monteiro foram 3ºs em K2 veteranos B. A estes dois resultados, a canoagem da ARCOR conseguiu ainda um 3º lugar em C4, com uma equipa composta pelos regressados Tiago Tavares (à competição) e Arménio José (ao clube) juntando-se a Fábio Lopes e Tiago Ribeiro. São todos campeões nacionais, deixando grande expetativa para as próximas competições. Coletivamente, a ARCOR foi 15ª classificada.

Outros resultados individuais dos atletas da ARCOR no nacional de fundo: Rafael Costa 19º em K1 iniciados; Margarida Abrantes 48ª em K1 infantis; Mariana Oliveira 35ª e Beatriz Oliveira 37ª em K1 cadetes; António Brinco 8º, Paulo Gomes 20º, João Ferreira 21º e Paulo Oliveira 26º em K1 veteranos B; Sandra Almeida 6ª e Lúcia Moreto 9ª em K1 veteranos A; Manuel Brinco 9º e José Brinco 62º em K1 cadetes; Fernando Guimarães 14º em C1 cadetes; André Santos 5º em veteranos A; Fábio Lopes 5º e Tiago Ribeiro 13º em C1 seniores; Clife Pedro 40º em K1 seniores.

Outros resultados na Taça de Portugal de tripulações de fundo: Francisco Cadinha/Tiago Carvalho da Cruz 29º e Dinis Araújo/Eduardo Araújo 49º em K2 infantis; António Monteiro/António Brinco/Paulo Santos Gomes/João Jesus Ferreira 6º em K4 veteranos B; André Santos/Pedro Filipe de Carvalho/André Coelho/Clife Pedro 9º em K4 seniores; Fábio Lopes/Tiago Tavares 5º e Tiago Ribeiro/Arménio José 7º em C2 seniores; Francisco Cadinha/Dinis Araújo/Eduardo Araújo/Tiago Cruz 15º em K4 infantis; João Ferreira/Paulo Gomes 6º em K2 veteranos B; Manuel Brinco/José Brinco 7º e Mário Ferreira/Leonardo Moreto 41º em K2 cadetes; Mariana Oliveira/Beatriz Oliveira 12º em K2 cadetes; Clife Pedro/André Coelho 27º e André Santos/Pedro Filipe de Carvalho 20º em K2 seniores;

GICA PRESENTE

Os atletas do GiCA Jorge Silva e Ricardo Conceição em C1 veteranos A obtiveram a 4ª e 6ª posição respetivamente no campeonato nacional de fundo.

A prova que decorreu no rio Douro sob fortes rajadas de vento o que provocava ondulação significativa dificultando a ação dos canoístas.

(leia mais na edição da semana – versões e-paper e impressa)