Canoagem: Tiago Tavares regressou às grandes competições

Tiago Tavares (ARCOR) regressou às grandes provas de canoagem e apurou-se para a final A dos 200 metros na Taça de Portugal de regatas em linha, conseguindo o 2º lugar em C1 sénior 200m.

Em 31 de julho de 2016, o canoísta da ARCOR sagrou-se campeão do Mundo de velocidade, em canoagem, no escalão de sub23, na prova de C1 200 metros. Tiago Tavares integrou então a seleção de Portugal na competição, que decorreu em Minsk, capital da Bielorussia, cumprindo a prova em 40 segundos e 71 milésimos. Os nove finalistas cumpriram a prova no mesmo segundo, registo que diz bem do equilíbrio e da competitividade da regata. Tiago Tavares tinha sido vice campeão da Europa em sub23, no dia 17 de Julho, numa prova em que foi batido o recorde do mundo.

Ma Taça de Portugal de regatas em linha, além de Tiago Tavares também Tiago Ribeiro (ARCOR) merece destaque por ter feito o terceiro melhor sub-23, 9º na final A dos C1 1000m. Fábio Lopes foi 4º sénior na mesma prova.

Na paracanoagem, Hugo Costa continua a demonstrar o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver com mais uma vitória em KL2 200m. De referir também as finais B atingidas por Manuel Brinco (2º K1 cadete 1000m), Fernando Guimarães (3º C1 cadetes 1000m) e André Coelho (2º sénior K1 200m).

A ARCOR participou na Taça de Portugal com 17 atletas.