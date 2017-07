Carla Reis sagra-se campeã nacional de esperanças

A aguedense Carla Reis (ADREP) sagrou-se este sábado campeã nacional de esperanças (sub-23), em Pombal. A atleta impôs-se com determinação numa emocionante ponta final da corrida de 3000m obstáculos

A corrida foi lançada em ritmo lento mas foi acelerando progressivamente muito por “culpa” de Laura Taborda (Leões da Floresta/ Covilhã). As decisões ficaram adiadas para a última volta: com um primeiro ataque a 300m do fim, Carla Reis desfez o trio que seguia destacado na liderança; Francisca Borges (Sporting) aguentou e contra-atacou, pouco depois; as duas atletas entraram lado a lado, na derradeira abordagem à vala de água; Carla Reis mostrou mais destreza e conquistou preciosos metros que viria a segurar, com determinação, até à linha de meta. As duas atletas chegaram separadas por meio segundo, ambas com 11m09s.

