Carnaval em Albergaria-a-Velha

A Câmara Municipal e a Associação Cultural e Recreativa Carnaval de Albergaria-a-Velha celebraram um protocolo de cooperação para a realização do corso noturno (22 e 24 de fevereiro) e o corso infantil (23 de fevereiro) do Carnaval 2020

No âmbito do documento assinado, a autarquia vai atribuir um subsídio no valor máximo de 16.750 euros, cujo pagamento ficará sujeito à apresentação e acompanhamento dos orçamentos devidos, bem como proceder ao aluguer de uma tenda na Alameda 5 de Outubro, até 5 mil euros. Haverá ainda a isenção de qualquer pagamento das taxas aplicáveis ao tipo de evento em causa.

Banda Desenhada é o tema central do Carnaval 2020, que decorre entre 21 e 24 de fevereiro. Nos dois desfiles noturnos e no corso infantil estarão cerca de 1200 participantes de 15 grupos diferentes do concelho, envolvendo coletividades, IPSS e escolas num trabalho colaborativo de recuperação e valorização da tradição carnavalesca em Albergaria-a-Velha.

QUIM BARREIROS NA CHEGADA DOS REIS

A folia arranca na noite de sexta-feira com a chegada dos reis do Carnaval e apresentação dos temas às 21h, seguindo-se um concerto com Quim Barreiros na Tenda Carnaval. No sábado, à mesma hora, sai o primeiro corso noturno, num percurso com início na Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque (Casa da Criança) passando em frente do Mercado Municipal – A Praça e terminando na Alameda 5 de Outubro, junto do Cineteatro Alba.

No domingo, pelas 15h, é a vez das crianças mostrarem a sua criatividade e alegria no corso infantil. À noite, a partir das 22h, há um concurso de fantasias com o DJ Vidal Music Entertainer e um espetáculo com os Creuzebeks – Tributo Mamonas Assassinas.

Na última noite do Carnaval, sai o segundo desfile noturno e são anunciados os grupos vencedores da edição 2020.

Todas as noites haverá um After Party na Tenda Carnaval com os DJ José Gabriel (21), Zion (22), Chuvex (23) e M. Louiz (24).

O concerto com Quim Barreiros tem o preço de 5 euros, sendo as entradas gratuitas na Tenda Carnaval nas outras noites. Quanto aos desfiles, os bilhetes para os dois corsos noturnos custam 2,50 euros, com entrada gratuita para menores de 10 anos. O desfile infantil é de entrada livre.