Carro de Schumacher em exposição do Caramulo

O Museu do Caramulo recebeu, na sua exposição de automóveis, o Reynard 903 de Michael Schumacher, cedido pela Fundação Casa da Macau. É considerado um dos mais conhecidos modelos da Fórmula 3 e estará em exposição durante os próximos meses

Em 1990, Michael Schumacher ganhou o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 ao volante do Reynard 903, após uma renhida competição com Mika Häkkinen. Na 30ª e última volta da competição, Schumacher venceu, após Häkkinen tentar ultrapassar e embater na traseira do Reynard de Schumacher, que terminou a corrida e se sagrou campeão de um dos mais míticos percursos do grande prémio.