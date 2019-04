Festival i em maio

De 17 a 19 de maio, a 11ª edição do Festival i! instala-se em Águeda com propostas de Portugal, Espanha, Argentina e Brasil, dedicadas aos mais pequenos e a toda a família. A noite de abertura, n a Rua Luís de Camões, decorre a partir das 20h30.

No sábado e domingo, acontece o habitual non-stop de espetáculos e atividades. Das 10h30 às 19h, o roteiro do festival passará por vários locais da cidade: Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Auditório Ana Paula Silva, Auditório do CEFAS e o Espaço d’Orfeu.

No cartaz deste ano, o Festival i! acolhe Catrapum Catrapeia, Gabi Winter (Brasil), Teatro das Beiras, Mica Paprika, PédeXumbo, Zunzum AC, Rodrigo Costa Félix e Joana Amendoeira, Corina Ollett (Argentina), Escola do Adro e The Freak Cabaret Circus (Espanha). Haverá também lugar para a estreia de duas novas criações d’Orfeu AC: “Canções Difíceis Fáceis de Saber” no sábado e “Fado Mimado” no domingo, que farão sessões escolares durante a semana, mantendo a tradição de convidar as escolas ao festival.