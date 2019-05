Casa da Pequenada inaugurou novas instalações

Com 26 anos de existência, a Associação Social e Cultural de Serém inaugurou, no sábado, dia 11, as suas novas instalações para a valência de jardim-de-infância, Casa da Pequenada na antiga escola primária de Serém de Cima.

O desejo de novas remonta há vários anos, mas foi com o encerramento da escola primária em 2015 que a direção viu essa possibilidade poder vir uma realidade próxima. Recorde-se que até ao momento, as instalações da Associação Social e Cultural de Serém, mais conhecida como “Casa da Pequenada”, eram apenas num edifício junto à capela de St. António de Serém.

O ato solene da inauguração da nova “casa” contou com a presença de dezenas de amigos da instituição, crianças e suas famílias, sócios e órgãos sociais, bem como do presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida e do presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, Pedro Marques.

ALBANO MARTINS DE SAÍDA

Albano Martins, presidente da direção, não se cansou de agradecer todos quanto tornaram esta obra possível, frisando que esta “casa nova irá proporcionar melhoras condições para as crianças e funcionárias”. E embora manifestando-se muito feliz, aproveitou o momento para anunciar que estaria de saída do cargo, no final deste mandato.

Já Jorge Almeida que, recorde-se é natural do lugar, começou por recordar a evolução do edifício dessa escola quando este estudou lá durante quatro anos, na altura apenas com uma sala de aula. Depois, já enquanto presidente da Junta de Freguesia, foi criada mais uma sala, e agora enquanto presidente da Câmara Municipal está “muito feliz e muito satisfeito por ver esta antiga escola tão bonita e a crescer”, lembrando o “processo complicado e moroso para se chegar a este dia”.