Caves Primavera com quatro medalhas de ouro

As Caves Primavera conquistaram seis medalhas, quatro das quais de ouro, no “Portugal Wine Trophy” de 2019, evento que decorreu no Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia

Em prova estiveram mais de 2150 vinhos tranquilos, espumantes e licorosos, avaliados por 69 provadores oriundos de 19 países.

Entre as 656 medalhas atribuídas, as Caves Primavera foram contempladas com seis, sendo quatro de ouro e duas de prata. “Esta premiação só vem reforçar o crescimento dos vinhos bairradinos na óptica dos especialistas do sector e o bom trabalho que a equipa de enologia das Caves Primavera tem vindo a desenvolver”, referiu fonte da empresa.

O Espumante Primavera 75 Anos, lançado recentemente em celebração do 75º aniversário das Caves Primavera, arrecadou a sua primeira medalha de ouro internacional. Além deste, foram premiado com ouro o Espumante Primavera Bical Bruto 2015; Vinho Primavera Tinto Special Selection 2015 e Vinho Primavera Tinto Touriga Nacional 2015. Conquistaram a medalha de prata o Espumante Primavera Baga Extra Bruto 2017 e o Vinho Primavera Branco Special Selection 2015