CDS/PP esmagador em Albergaria-a-Velha

O CDS/PP mantém a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha. A equipa de António Loureiro só não venceu em Angeja, entre as seis freguesias do município.

O CDS/PP elegeu cinco elementos para o executivo municipal, mercê dos 8408 votos somados (60,61pc). O PSD obteve 3617 votos (26,07), elegendo os restantes dois vereadores.

Sem vereadores ficaram o PS, que obteve 868 votos (6,26), a CDU com 227 votos (1,64), o BE com 212 (1,53) e o MPT com 74 votos (0,53). Percentagem de votantes: 61,23.

Para a Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha, o CDS/PP elegeu 13 membros (7846 votos), o PSD seis (3733) e o PS dois (1128).

Para as freguesias, o CDS/PP venceu esmagadoramente na Branca, recolhendo 73,07 por cento dos votos (8 mandatos em 9). O PSD, segundo partido mais votado, ficou-se pelos 16,01 por cento.

O CDS/PP obteve ainda maiorias absolutas para as assembleias de freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior, elegendo nove membros em treze, em Ribeira de Fraguas com seis em nove, e em Alquerubim, com cinco em nove.

Os centristas só não venceram para as freguesias de Angeja e São João de Loure e Frossos, conquistadas pelo PSD.