Centro Qualifica também serve Albergaria-a-Velha

O Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda, que serve o concelho de Albergaria-a-Velha, tem a funcionar, desde o início de janeiro, um Centro Qualifica

Trata-se de um estrutura especializada em educação e formação de adultos, vocacionada para o atendimento, aconselhamento, orientação e encaminhamento para percursos de aprendizagem.

O Centro Qualifica permite direcionar os utentes para as necessidades de qualificação existentes no seu território de atuação, que além de Albergaria-a-Velha e Águeda, abrange ainda os concelhos de Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga.

A nova estrutura do Centro de Emprego é constituída por uma equipa multidisciplinar, experiente e altamente qualificada, que está a trabalhar numa estratégia de qualificação de adultos. O objetivo é valorizar as aprendizagens que as pessoas foram adquirindo ao longo da vida, abrindo a possibilidade de virem a aumentar e desenvolver competências através de formação qualificante.

A atividade do Centro Qualifica abrange adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma qualificação e, excecionalmente, jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho.

A qualificação de adultos assenta no reconhecimento, validação e certificação de competências e na frequência de formação certificada. Todos os interessados em melhorar as suas qualificações ou em obter graus de qualificação, empregados ou desempregados, devem dirigir-se ao Centro de Emprego de Águeda ou usar os números de telefone 234 093 300/1 ou enviar mensagem para sfp.agueda@iefp.pt.