CERCIAG avança com novos cursos profissionais

A CERCIAG vai avançar, em janeiro de 2019, com oito novos cursos de formação profissional para ativos desempregados com deficiência ou incapacidade

Os cursos, a decorrer ao abrigo do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego -, são nas áreas de carpintaria, cerâmica, serralharia, costura, jardinagem, práticas administrativas, serviços gerais e restauração.

A inscrição já decorre, podendo ser feita através do preenchimento da ficha de inscrição, que se encontra disponível em www.cerciag.pt, ou na receção do Centro de Formação e Emprego da CERCIAG.

PAULO LINO

O atleta da CERCIAG, Paulo Lino, participou em Vila Nova de Gaia no 5º estágio de preparação da seleção nacional para o campeonato da europa de futdown, que irá decorrer em Terni (Itália), entre os dias 12 e 15 de novembro.

WORKSHOP DE DANÇA INCLUSIVA

A CERCIOEIRAS e a Sublime Dance Company, em parceria com o Conservatório de Dança do Norte e o Cineteatro Caracas, promoveram dois dias dedicados à dança inclusiva em Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira. Este projeto, denominado ´Parte de Coisa Nenhuma´, é cofinanciado pelo Instituto Nacional de Reabilitação. A convite dos organizadores, alguns elementos do grupo de dança da CERCIAG “Bailando sobre rodas” e duas monitoras participaram no workshop. “Deu-nos a possibilidade de adquirir novas formas de explorar os movimentos corporais, melhorar a expressividade e conhecer novas técnicas e metodologias”, referiram os técnicos da CERCIAG.

INTERCÂMBIO

A CERCIAG recebeu, no dia 24 de outubro, três alunas de um curso de extensão internacional em psicologia jurídica da Fortiori Consultoria (Brasil), acompanhadas pelo psicólogo forense brasileiro Mauro Paulino, coordenador da MIND – Psicologia Clínica e Forense.

FORMAÇÃO

No dia 24 de outubro, a área de formação tecnológica do curso de serviços gerais, do departamento de formação da CERCIAG, visitou a lavandaria Sectotal, em Águeda. Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos das unidades organização e funcionamento dos serviços.

JARDINAGEM

A área de formação tecnológica do curso de jardinagem, do departamento de formação da CERCIAG, visitou a Quinta M. Cruz, em Águeda, que tem um pomar de três hectares de mirtilos. “Esta atividade permitiu consolidar os conteúdos das unidades multiplicação de plantas, podas, sistema de rega, drenagem e fitossanidade”, referiu a CERCIAG.