CERCIAG conquista oito títulos nacionais em ciclismo e judo

A Mealhada recebeu os primeiros jogos ANDDI Portugal com competições de 15 modalidades desportivas. A CERCIAG esteve presente, conseguindo oito títulos de campeão (6) e vice-campeão nacional (2) em judo e ciclismo, acrescido de um terceiro lugar.

As prestações foram as seguintes: Paulo Lino foi campeão nacional de judo (Síndrome de Down) categoria -66kg; André Vieira campeão nacional de judo (Síndrome de Down) categoria +81kg; João Branco campeão nacional de judo (deficiência intelectual) categoria +90kg; João Branco campeão nacional de judo (deficiência intelectual) categoria absolutos; Paulo Lino campeão nacional de ciclismo (Síndrome de Down); Victor Ribeiro campeão nacional de ciclismo (desenvolvimento intelectual); Luís Tavares vice-campeão nacional de ciclismo (desenvolvimento intelectual); Ricardo Ribeiro vice-campeão nacional de ciclismo (seniores); António Paulino 3º lugar no campeonato nacional de judo na categoria -81kg e respectiva medalha de bronze.