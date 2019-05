CERCIAG promove caminhada noturna

A CERCIAG vai realizar, no dia 31 de maio, a 5ª edição da Pirilamparada – caminhada noturna, nas ruas da cidade de Águeda.

A iniciativa pretende mobilizar e sensibilizar a comunidade para o trabalho desenvolvido pela CERCIAG e para a iniciativa Pirilampo Mágico 2019 – campanha que se realiza anualmente, em parceria com a RTP+ e Antena 1, organizada e promovida pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social – FENACERCI.

À semelhança dos anos anteriores, a organização conta “encher” as ruas de Águeda com mais de um milhar de pessoas, que serão animadas em diversos pontos da cidade, por grupos musicais e artísticos da região.

As inscrições, que decorrem até dia 28 de maio, incluem a oferta de uma camisola técnica, pirilampo e stick neon.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, Centro Municipal de Marcha e algumas empresas e organizações do concelho.