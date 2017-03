Cerimónia dos Passos em Águeda

As cerimónias dos Passos, em Águeda, promovidas pela Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, estão marcadas para os dias 31 de março e 1 e 2 de abril, com o seguinte programa:

Dia 31 de março (sexta-feira): Celebração da Palavra na Igreja Paroquial sobre “maria, Mãe de Jesus e Mãe dos Homens” (21h30), seguida de procissão com o andor de Nossa Senhora da Soledade para a capela de Paredes. No final será proclamada a Palavra de Deus.

Dia 1 de abril (sábado): Celebração da Palavra na Igreja Paroquial sobre “Jesus – o Homem das Dores” (21h30), seguida de procissão para Assequins, com a imagem do Senhor Jesus dos Passos. Durante o itinerário, cantar-se-á o Miserére e viver-se-á a Via Sacra, que terminará com a proclamação da Palavra de Deus.

Dia 2 de abril (domingo): Eucaristia dominical na Igreja Paroquial (11h30); saída do Adro da Igreja para Assequins das Irmandades de S. Francisco da Boralha e do Senhor Jesus dos Passos de Águeda (16h); saída do Adro da Igreja para Paredes das Irmandades das Almas de Assequins e de S. Geraldo de Bolfiar (16h45); sermão do Encontro, na praça Conde de Águeda (18h) seguindo-se a procissão com o itinerário habitual para a Igreja Paroquial, onde será celebrado o sermão do Calvário, ambos proferidos por um orador sagrado.

A Irmandade do Senhor Jesus do Passos tem a colaboração da Banda Musical Alvarense e da Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos, contando com o apoio do município.