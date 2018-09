Ciclismo: Etapa em Águeda delineada

A primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro em ciclismo, competição reservada a ciclistas sub23, realiza-se em circuito em Águeda e está definitivamente delineada

A etapa que abre a competição de ciclismo está marcada para dia 5 de setembro, quarta-feira da próxima semana, no mesmo dia em que começa a Festa do Leitão. A Volta a Portugal do Futuro em ciclismo tem cinco etapas e termina no domingo seguinte em Santarém.

A partida simbólica da primeira etapa está agendada para as 14h25 do dia 5 de setembro, junto ao mercado municipal de Águeda, com os ciclistas a terem a partida real cinco minutos depois na EN1, junto ao Sardão. Até aí, passam pelas ruas Rio Grande e Celestino Neto, avenida 25 de abril (nos dois sentidos) e rua Luís de Camões, para depois entrarem na ponte da EN1 na direção da Borralha.

Após a partida real (14h30), a etapa de 118,8 kms terá três passagens pela meta, instalada na avenida 25 de abril. O circuito percorre-se por Borralha (rotunda da bicicleta e sede da Abimota), Vale do Grou, Aguada de Cima, Garrido, São Martinho, Póvoa de Vale do Trigo, Belazaima do Chão, Redonda, Bolfiar, Assequins e Águeda.

O percurso na cidade de Águeda faz-se pela avenida 25 de abril, onde está instalada a meta (que em cada passagem de volta conta para a classificação das metas volantes), ruas José Sucena e Manuel Alegre, até à EN1 junto ao hospital, retomando depois o trajeto inicial. Cada volta tem cerca de 28 quilómetros, que devem ser percorridos em cerca de 40 minutos.

Na avenida 25 de Abril, estão previstas passagens na meta às 15h10, 15h53 e 16h36, estando o final da etapa previsto para as 17h19 (no melhor horário, à média de 42 kms/h).

Quatro metas particulares

A etapa de Águeda, além das metas volantes nas passagens pela meta, tem quatro metas particulares e metas de montanha, favorecendo uma animada tarde de ciclismo.

As quatro metas particulares, com prémios estabelecidos por empresas ou autarquias de freguesia, estão instaladas em Belazaima do Chão (União de Freguesias de Belazaima do chão, Castanheira do Vouga e Agadão) na primeira volta, junto à sede da Abimota (meta da associação) na segunda volta, na Junta de Freguesia de Aguada de Cima (meta desta autarquia) na terceira volta e junto ao Intermarche na Borralha (meta desta empresa) na quarta e última volta.

Além destas, haverá metas de montanha no alto de Belazaima do Chão nas segunda (15h37) e quarta (17h03) voltas ao circuito.

Rui Sousa apresenta livro

O ex-ciclista Rui Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo) e da Associação de Ciclistas Portugueses, vai apresentar o seu livro no salão nobre dos Bombeiros Voluntários de Águeda logo após a cerimónia do pódio da etapa, previsto para as 18 horas. A organização convida a população a estar presente.

Rui Sousa, de 42 anos, retirou-se da atividade no final da época passada e lança este ano o livro “Rui Sousa: O sonho é o princípio da conquista”. A obra, da autoria de Fernando Lebre e Paulo Rocha, recorda os principais momentos desportivos vividos pelo antigo ciclista, desvenda algumas das peripécias vividas nos bastidores e aborda as suas ligações à família, ao ramo empresarial e à política.