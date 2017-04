Ciclismo: Francisco Campos (Miranda/Mortágua) venceu etapas mas não a volta

Francisco Campos (Miranda/Mortágua) venceu duas das três etapas da Volta às Terras de Santa Maria, disputado no fim-de-semana para ciclistas sub23 e juniores, mas não a competição, que foi para Gaspar Gonçalves, da equipa sediada em Oliveira de Azeméis Liberty Seguros/Carglass.

O ciclista da formação patrocinada pela empresa de Águeda foi apenas batido no contrarrelógio individual (15º a 40s), realizado perto do Europarque, ficando na geral final em 8º lugar, a 33 segundos do vencedor. O seu colega Jorge Magalhães foi o melhor colocado da equipa, em 3º lugar, a 12 segundos.

Francisco Campos vencera a etapa de abertura, ao sprint, e finalizou a competição com um novo triunfo na subida final para o castelo de Santa Maria da Feira. Por equipas, a Miranda/Mortágua classificou-se em 2º lugar, a 1m26 segundos da Liberty Seguros.

Na competição também participou a equipa júnior da Bairrada, com desempenhos regulares na etapa de abertura e no contrarrelógio (António Almeida foi 21º) atendendo ao escalão etário, mas a última etapa, com subidas repetidas (12) ao castelo da Feira, dizimou a maioria dos ciclistas juniores participantes.