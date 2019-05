Ciclismo: Grande Prémio Anicolor liga Oliveira do Bairro e Águeda

A quarta edição do Grande Prémio Anicolor, em ciclismo, realiza-se no dia 2 de junho, com início em Oliveira do Bairro (13h15) e final em Águeda (17h15 no melhor horário). Haverá duas passagens pela meta final em Águeda e por Fermentelos (meta volante) e metas de montanha na zona serrana de Águeda

A prova tem uma distância de 168kms, com os ciclistas a fazerem uma primeira aproximação a Águeda pela zona industrial de Barrô e Vale do Grou, para passarem pela primeira vez na reta da meta (av. 25 de Abril) a partir da rotunda de Assequins (13h28). Sobem à rua José Sucena, passam junto ao hospital e na ponte da EN1, dirigindo-se a Fermentelos por Recardães e Piedade.

Em Fermentelos, entram pela rua da Igreja, dirigindo-se pela rua da Fonte do Roque para o campo de futebol (meta volante, a primeira às 14h32). Continuam depois por Oiã, Oliveira do Bairro (14h45), zona industrial de Barrô (14h53) e segunda passagem pela meta em Águeda (15h04).

QUATRO MONTANHAS NA VOLTA FINAL

Na volta seguinte, depois de uma segunda meta volante em Fermentelos (15h21) e uma nova passagem por Oliveira do Bairro (15h33), os ciclistas dirigem-se a Aguada de Cima (15h43), São Martinho, Póvoa de Vale do Trigo (meta volante às 15h55), Belazaima do Chão Vilamendo, Foz e Povinha, iniciando aí uma subida de três quilómetros para uma meta de montanha de 3ª categoria. Sucede-se Falgoselhe e início de subida para nova meta de montanha de 3ª categoria na aproximação a Castanheira do Vouga (16h21).

Na subida para Cabeço de Cão os ciclistas têm nova meta de montanha, desta vez de 2ª categoria (16h30), dirigindo-se depois pelo Préstimo e Á-dos-Ferreiros (meta de montanha de 3ª categoria, 16h48). Por Moutedo, Salgueiro e Brunhido (freguesia de Valongo do Vouga), descem em direção a Águeda para os quilómetros finais, com passagem por Aldeia e Aguieira (17h05) e Alagoa.