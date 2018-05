Ciclismo: Grande Prémio Anicolor no domingo

O Grande Prémio Anicolor, em terceira edição, realiza-se no domingo. A prova de 145 kms, para elites e sub23, parte de Oliveira do Bairro às 12h30 e chega a Águeda às 16 horas. Estarão presentes todas as equipas (14) do pelotão português naqueles dois escalões

A partida será dada junto à sede da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, havendo um primeiro circuito com quatro passagens pela linha de partida (até às 15h). Nesta primeira fase, os ciclistas farão três voltas (com uma duração prevista de 48 minutos por volta) por Murta, Landiosa, Vale do Grou, rotunda da bicicleta no Brejo, EN333, rotunda do Ameal, avenida 25 de Abril (passagens pela meta final às 12h46, 13h34 e 14h22), ruas da Misericórdia e ponte da EN1, Recardães, Piedade, Perrães, Rego, Fermentelos (passagens pelo campo de futebol, com meta volante, previstas para as 13h03, 13h51 e 14h39), Anicolor na zona industrial de Oiã e Silveiro.

Após esta fase, os ciclistas prosseguem desde Oliveira do Bairro por Landiosa, Aguada de Cima (15h04), São Martinho, Póvoa de Vale do Trigo, Belazaima do Chão (15h16), Agadão, Foz, Povinha (início da subida para o prémio da montanha, 15h29), prémio da montanha junto à rotunda (15h42), Falgoselhe, ponte com início da subida (15h48), prémio da montanha na estrada das capelas/N230 em Castanheira do Vouga (15h54), Bolfiar, Assequins, rotunda do Ameal e meta final na avenida 25 de abril.

Imagem em destaque: O sprint vitorioso de César Fonte na meta em Águeda do GP Anicolor 2016