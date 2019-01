Ciclismo: Grandes prémios Abimota e Anicolor em junho

Os grandes prémios Abimota e Anicolor estão marcados para o mês de junho, de acordo com o calendário divulgado pela Federação Portuguesa de Ciclismo

O Grande Prémio Abimota, em 40ª edição, vai decorrer uma semana mais tarde do que tem sido normal, entre os dias 19 e 23 de junho, incluindo a 4ª Taça de Portugal de paraciclismo no último dia. Já a 4ª edição do Grande Prémio Anicolor decorre a 2 de junho. São estas as duas provas de estrada marcadas para Águeda, tendo entre elas o 29º Grande Prémio Jornal de Notícias (de 4 a 10 de junho).

A época de estrada abre no dia 10 de fevereiro com a realização da prova de abertura para o pelotão português. Trata-se da prova CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro)/Taça Jogos Santa Casa, que percorre os municípios da região. Antecipa a primeira grande competição internacional, a 45ª Volta ao Algarve, entre 20 e 24 de fevereiro.

As estradas da região voltarão a receber competições em maio, para o escalão de cadetes, com a final da Taça de Portugal em contrarrelógio (dia18) e em linha (dia 19) marcada para o município de Anadia.

A Volta a Albergaria realiza-se a 1 de setembro, já depois da 81ª Volta a Portugal em bicicleta (de 31 de julho a 11 de agosto). No mesmo fim-de-semana, de 30 de agosto e 1 de setembro, realiza-se o Grande Prémio Alves Barbosa para jovens, entre Montemor-o-Velho e Sangalhos.

XCM, DOWNILL E PISTA

Águeda vai receber ainda a 5ª Taça de Portugal de XCM (maratona), em BTT, no dia 14 de julho, e o campeonato nacional de downhill, nos dias 20 e 21 de julho.

A pista é a primeira vertente do ciclismo a competir, reunindo no centro de alto rendimento de Anadia (Velódromo de Sangalhos) todas as provas oficiais. No dia 5 de janeiro realiza-se a primeira prova da Taça de Portugal e o campeonato nacional de omnium, seguindo-se a segunda prova da Taça de Portugal a 19 de janeiro.

O campeonato nacional de pista está marcado para 2 e 3 de fevereiro e a terceira prova da Taça de Portugal para o fim-de-semana seguinte, 9 de fevereiro. As provas de pista voltarão depois em dezembro, finalizando a época entre 6 e 8 com o 3º trofeu internacional Município de Anadia.

Nota ainda para a inauguração da pista olímpica de XCO (cross country olímpico) na Curia, a 17 de fevereiro, com prova federada a assinalar a estreia da nova infraestrutura desportiva do município de Anadia.