Ciclismo: Sub23 vence abertura

O sub-23 Francisco Campos (Miranda-Mortágua) ganhou no domingo a prova de abertura – Região de Aveiro em ciclismo, uma corrida de 160,8 quilómetros, que se iniciou em Anadia e passou por Águeda, bem como por todos os municípios da CIRA, terminando em Ovar.

Foram as primeiras pedaladas da época, com equipas e elite e de sub23 do ciclismo português, com a particularidade destes terem feito os dois primeiros lugares e três dos cinco primeiros, superando ciclistas elite.

Francisco Campos foi o primeiro classificado, ao fim de 3h53m25s de corrida (média de 41,334 km/h). O segundo classificado foi outro sub-23, César Martingil (Liberty Seguros/Carglass). O primeiro elite foi Fábio Silvestre (Sporting-Tavira), na terceira posição.

O corredor penafidelense, que completou 19 anos há menos de quatro meses, afirmou ter no diretor desportivo o mestre ideal para as funções de velocista. “O Pedro Silva é um grande treinador, ele também foi sprinter. Tem-me ajudado muito e eu tenho aprendido imenso com ele”, confessa Francisco Campos.

Além dos três primeiros da corrida, subiram ao pódio o melhor trepador, Mário González (Sporting-Tavira), e a RP-Boavista, vencedora da classificação coletiva.

A Prova de Abertura – Região de Aveiro foi a primeira das três competições pontuáveis para o Troféu Liberty Seguros em ciclismo. Seguem-se a Clássica da Arrábida, 5 de março, e a Clássica Aldeias do Xisto, 12 de março.