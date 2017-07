Cinema inclui programação do Centro de Artes de Águeda

O executivo municipal aprovou, na reunião desta terça-feira, a programação cultural e os preços de cada espetáculo que irão estar no Centro de Artes de Águeda (CAA) no período compreendido entre setembro e dezembro. Com uma novidade: passa a incluir cinema. A proposta da câmara foi aprovada por maioria, com a abstenção de Miguel Oliveira (CDS-PP)

Entre os vários espetáculos programados para setembro, destaque para o concerto de Luísa Sobral (8.917,50 euros), no dia 15 (sexta-feira). A cantora apresentará o álbum de originais “Luísa”, editado em 2016.

Em setembro, no dia 22 (sexta), será igualmente reposto o espetáculo Alma (6.765 euros), uma recriação da obra de 2008, surgida a partir de um desafio lançado pela Câmara Municipal de Águeda para homenagear Manuel Alegre, que tem um romance com o mesmo nome. O espetáculo contará com a participação dos coros do concelho.

No dia 24 (domingo), há cinema com o filme “A Gaiola Dourada”, de Rúben Alves e, no dia 30 (sábado), haverá bailado com a Companhia Nacional de Bailado “A Perna esquerda de Tchaikovski” (11,685 euros).

