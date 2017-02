CIRA abre inscrições para o PAPERA

Encontram-se abertas, até dia 21 de fevereiro, as candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro (Papera 2017). Destina-se a todas as associações sem fins lucrativos, com sede nos municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

As candidaturas podem ser efetuadas a nível individual ou em grupo, “pretendendo-se apoiar a capacidade de iniciativa das associações, bem como a capacidade de estabelecer parcerias e desenvolver trabalhos conjuntos com a Comunidade Intermunicipal”. Abrange as áreas da cidadania, do desporto, do ambiente, da gastronomia, da história, da cultura e da cultura do mar, privilegiando os temas de desportos náuticos e de aventura.