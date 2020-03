CIRA lança campanha de angariação de equipamentos para o CHBV

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) lançou uma campanha de angariação de equipamentos de proteção individual (EPI) para o CHBV, nas suas três unidades hospitalares (Aveiro, Águeda e Estarreja) junto dos cidadãos, entidades e empresas da Região de Aveiro, apelando ao espírito de colaboração ativa de todos.

Esta ação resulta do contacto “permanente” da CIRA com o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) no combate à pandemia Covid-19, respondendo à solicitação da presidente do conselho de administração do CHBV, Margarida França, com “a perspetiva muito clara da necessidade crescente” nas próximas semanas.

Os EPI em causa são os seguintes: máscaras cirúrgicas, espiradores FFP2, fatos protetores L e M e luvas S, M, L.

Para diligências de entrega de equipamento deve ser contactado o secretariado da administração do CHBV pelos seguintes números de telefone: 234 378 302 (geral) e 962 145 386 (Florbela Anjos).