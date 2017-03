Cláudio Castro Almeida vice-campeão regional de ténis

Cláudio Castro Almeida (Clube Ténis de Águeda) é vice-campeão de sub14 em singulares e em pares masculinos com David Gomes, sendo campeão em pares mistos

O campeonato regional sub14 realizou-se no Clube Ténis de Águeda, no fim de semana de 11 e 12 de março, com os atletas aguedenses muito bem classificados. Cláudio Castro Almeida sagrou-se vice-campeão em singulares e em pares masculinos (com o colega de equipa David Gomes), sendo campeão regional em pares mistos (fazendo equipa com Maria santos, do CTP Brandão).

Entretanto, Laura Silva (Clube Ténis de Águeda) foi a Gaia participar no torneio sénior “Gaia Pink Tour”, ganhando em singulares e em pares.

