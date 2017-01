Clínica Adriano Carreira inova

Adriano Carreira começou por investir na criação de uma clínica dentária na freguesia de Recardães, em Águeda, localidade de onde é natural. Com o aumento do número de pacientes, surgiu em 2015 a clínica de medicina dentária em Aveiro

“A abertura foi impulsionada pela necessidade de responder à procura dos pacientes aveirenses, bem como de marcar presença nas duas cidades, o que resultou num crescimento pessoal e profissional”, explica o proprietário e diretor clínico.

Localizada junto ao Cais da Fonte Nova, a clínica “acompanha os mais recentes avanços tecnológicos ao nível das técnicas e materiais de medicina dentária”. Presta serviço na área da implantologia avançada – cirurgia que consiste na colocação de implantes com o intuito de substituir um ou mais dentes perdidos -, serviço com uma “crescente procura”, tendo atualmente “um peso de 70% do trabalho” desenvolvido na clínica.

“Hoje em dia este é um tratamento acessível a todos. Temos como princípio o estudo da solução mais adequada e económica para cada caso clínico”, refere Adriano Carreira. A especialidade é uma “referência”, e por esse motivo, tem existido um constante investimento em equipamento e na formação da equipa. “Acreditamos que na área da saúde este é sem dúvida o caminho, o acompanhamento deste progresso por parte do corpo clínico surge de forma natural e concertada”.

A aposta estende-se “a todos os serviços disponibilizados”, nomeadamente ao mais recente tratamento ortodôntico: o invisalign. “Este tratamento permite alcançar o sorriso com que sempre se sonhou, de forma praticamente invisível quando utilizado, uma vez que é constituído por uma série de aligners transparentes removíveis, que corrigem os dentes pouco a pouco”, explica Adriano Carreira.

A Clínica oferece um serviço diversificado, em áreas como ortodontia, periodontologia, odontopedriatria, entre outras. O investimento realizado em equipamento computorizado, como por exemplo, a tomografia 3D, dotou a clínica de meios complementares de diagnósticos “mais complexos e vanguardistas”.