Clínica Dentárias V-Promed inaugurada em Águeda

A “Dentárias V-Promed Águeda Center“ foi inaugurada no domingo, na Rua 15 de Agosto, nas “Portas de São Sebastião“. Trata-se de um novo espaço da Dentárias V-PROMED em parceria com a Unilabs, líder europeu em análise clínica. “O novo espaço partilha da mesma filosofia da clínica de Barrô, mas oferece um novo conceito com quase três dezenas de novos serviços e funcionalidades, que servirão o centro de Águeda e restante concelho, num espaço elegante e cuidado”, referiu Vítor Henriques. Esta nova unidade clínica conta com a “experiência” de uma equipa em funções desde o ano 2000.