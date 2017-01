Clube Ténis de Águeda bicampeão

O Clube Ténis de Águeda é, pelo segundo ano consecutivo, campeão regional de equipas seniores femininas, representado pelas atletas Gabriela Carneiro, Laura Silva, Marta Simões e Marta Fernandes

O primeiro encontro foi com Clube Ténis da Feira, com o resultado de 3-0 a favor do CT Águeda, jogando em singulares Laura Silva com Ana Giro (6/0, 6/0) e Marta Simões com Catarina Godinho (6/0, 6/0), enquanto nos pares Marta Simões e Marta Fernandes jogaram com Maria Vilaça e Ana Giro (6/1, 6/1).

O segundo encontro foi com GDC Cires com o resultado de 3-0 a favor do CT Águeda, jogando em singulares Laura Silva com Mariana Campos (6/1, 6/0) e Marta Simões com Joana Valente (6/2, 6/0), enquanto nos pares Laura Silva e Marta Fernandes jogaram com Mariana Campos e Beatriz Cabral (6/3, 6/0).

O terceiro encontro foi com Clube Ténis de Azeméis, com o resultado de 2-1 a favor do CT Águeda. Jogaram em singulares Laura Silva com Deolinda Duarte (6/0, 6/0) e Marta Fernandes com Carlota Queiróz (3/6, 4/6), enquanto nos pares Laura Silva e Gabriela Carneiro jogaram com Carlota Queiróz e Catarina Teixeira (7/5, 6/1).

O último encontro foi com Clube Ténis de Paços de Brandão, com o resultado de 2-1 a favor do CT Águeda, jogando nos singulares Laura Silva com Bia Neto (6/0, 6/2) e Marta Simões com Patrícia Couto (0/6, 1/6), enquanto nos pares Laura Silva e Gabriela Carneiro jogaram com Flávia Sousa e Patrícia Couto (6/3, 6/3).

“Quero dar os parabéns às meninas, pois isto é fruto de muito trabalho e dedicação”, referiu, no final, o treinador Fernando Vilela.