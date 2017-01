Clubes de Águeda disputam acesso à futura 1ª distrital

Os clubes de Águeda participantes no campeonato distrital da 2ª divisão iniciam a segunda volta com o objetivo de assegurar um lugar no futuro segundo escalão distrital mas há quem não se livre de cair no terceiro escalão (futura 2ª distrital). Fermentelos e Mourisquense não se podem distrair, enquanto Valonguense e LAAC precisam de recuperar (muito) terreno para não serem relegados. O Macinhatense, com a “lanterna vermelha”, já está fora destas contas.

A AFA – Associação de Futebol de Aveiro – vai criar uma divisão pró-nacional (a atual 1ª distrital), para que possa corresponder a uma indicação federativa aquando da extinção da 3ª divisão nacional, como já fizeram outras associações do país. Por isso, na atual época futebolística, o interesse maior para os clubes de Águeda que estão na 2ª divisão distrital passa por assegurarem um lugar na futura 1ª distrital, na prática o segundo escalão do futebol sénior da AFA.

Não que Fermentelos e Mourisquense não possam ambicionar algo mais. Ambos são vice-líderes, embora a oito pontos do Vista Alegre.

