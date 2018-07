Comboio histórico regressa ao Vouga

O comboio histórico do Vouga regressa aos carris, todos os sábados, entre 30 de junho e 13 de outubro, circulando, este ano, também aos domingos, entre 15 de julho e 26 de agosto, num total de 23 circulações.

Uma composição antiga, formada por três carruagens de madeira dos primeiros anos do século XX, rebocada por uma locomotiva diesel de 1964, que conserva todas as características originais da sua época, vai voltar a percorrer a Linha do Vouga, entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

O comboio histórico do Vouga tem partida da estação de Aveiro às 13h40 e regressa de Macinhata do Vouga às 16h25. No percurso, há tempo para visitar a cidade de Águeda, o Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga, apreciar a animação a bordo e degustar produtos regionais.

O passeio tem o custo de 30 euros para adulto e 16,5 euros para crianças (dos 4 aos 12 anos) e pode ser comprado, em conjunto, com a viagem no comboio histórico do Douro, beneficiando de uma redução de 25 por cento em cada trajeto (54,5 euros no total, para adultos e 27 euros para crianças).

As viagens de longo curso, em alfa pendular, intercidades e regional, (com destino e origem na estação de Aveiro) e compradas em simultâneo com a viagem no comboio histórico do Vouga, beneficiam de uma redução de 30 por cento e as viagens, de ida e volta, nos comboios uurbanos do Porto, do preço único de 2 euros.

À semelhança do que ocorreu em 2017, o comboio histórico do Vouga resulta de uma parceria entre a CP-Comboios de Portugal, a Câmara Municipal de Águeda e a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga que viabilizaram a sua concretização.