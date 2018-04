Concerto, cinema, instalações fazem programa do Festival AURAL 2018

Concertos-performances de arte sonora, cinema, instalações, workshops, jams e debates em torno do som fazem o cartaz da primeira edição do AURAL – Festival de Arte Sonora

O evento é organizado pela Glocalmusic – Grémio para o Desenvolvimento da Música Criativa, no próximo fim de semana, dias 20, 21 e 22 de abril, em Águeda.

O festival vai contar com participantes de todo o país e dois oriundos do Brasil, um deles a fazer um estudo sobre a engenharia dos materiais e som na Universidade do Minho e outro que é professor no DeCA – Universidade de Aveiro, adiantou Bitocas Fernandes, da Glocalmusic, responsável pela organização da iniciativa, que tem sede em Almada e uma delegação em Águeda, na Casa do Rio.

Os bilhetes para os três dias custa 5 euros ou 10 euros com acesso aos vários workshops e o bilhete diário tem um custo de 3 euros. Os ingressos estão disponíveis nos locais de realização do evento mas, no caso dos workshops, é necessária efetuar inscrição prévia.

A iniciativa conta com diversas parcerias, nomeadamente com a Associação Portuguesa de Festivais de Música e com a Climar, que é responsável pela instalação criativa de luz.