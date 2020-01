Concurso de ideias em Sever do Vouga

“Vouga Walking Badges” foi o vencedor da sexta edição de concurso de ideias realizado no Vougapark, em Sever do Vouga. Trata-se de uma aplicação móvel com trilhos no município

O concurso de ideias “Lança o teu futuro!” do Vougapark encerrou no dia 16 de janeiro, na Incubadora de Empresas de Sever do Vouga. Depois de meses de trabalho e seis módulos de aprendizagem, os 11 grupos de estudantes apresentaram as suas ideias em formato pitch.

O evento, com uma plateia de cerca de 80 pessoas, contou com um júri de sete profissionais de áreas diversas, da engenharia mecânica à comunicação. A avaliar esteve Ana Sampaio, da Sanjotec, Bruno Figueiredo, da Graphnest, Eva Andrade, da Universidade de Aveiro, Jorge Noro, da Universidade de Coimbra, José Vale do IAPMEI, Sofia Guerra, da empresa A. Silva Matos, e Teresa Cascais, Diretora da Revista de Alojamento Local.

O primeiro lugar, com um prémio de 300 euros, foi atribuído ao projeto “Vouga Walking Badges”, que consiste numa uma aplicação móvel com trilhos em Sever do Vouga, sendo o slogan “caminhe com um objetivo”. Para combater a problemática do sedentarismo através do turismo, de caminhadas e de “prémios”. Nesta app, um determinado número de quilómetros reverte em cupões para descontar em estabelecimentos locais. O objetivo será atrair mais turismo ao concelho de Sever do Vouga e potenciar um estilo de vida mais saudável.

O 2º e 3º prémios, de 200 euros e 100 euros, respetivamente, foram atribuídos a projetos relacionados com plantações de mirtilo e um espaço de convívio e aprendizagem entre idosos e jovens.