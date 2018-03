Confraria Sabores do Botaréu organiza capítulo

A Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu realiza o seu sétimo capítulo no dia 17 de março.

O programa tem início às 9h45 com a receção no Centro de Artes de Águeda, seguida de espumante de honra às 10 horas. A sessão solene e cerimónia capitular está marcada para as 10h30 e o habitual desfile até ao cais do Botaréu está previsto para as 12h15. Às 13h30 há degustação de aperitivos, na Estalagem Quinta do Louredo, na Piedade, onde decorrerá, a partir das 13h30, o almoço com “Retalhos de Águeda antiga e folclore e ainda a entrega de lembranças, estando o encerramento das comemorações previsto para as 17h30.