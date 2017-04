Congresso europeu de BTT no fim-de-semana em Águeda

Entre 7 e 9 de abril, Águeda vai ser o centro das atenções no que diz respeito ao BTT com a realização da IMBA Europe Summit, Congresso Europeu de BTT, evento que irá trazer ao concelho os maiores especialistas da modalidade

O principal propósito desta iniciativa promovida pela International Mountain Bicycling Association Europeia (IMBA) em parceria com o município de Águeda é favorecer o desenvolvimento de oportunidades na área do BTT, através do fortalecimento de sinergias entre os diferentes stakeholders, dando a conhecer quais as tendências da atualidade no que se refere ao mercado do BTT.

Em análise estarão temas como a construção dos percursos e trilhos de acordo com as regras e requisitos da IMBA; o desenvolvimento da modalidade do BTT por toda a Europa; a conservação da natureza e o impacto do BTT; as acessibilidades e a construção de trilhos; a importância do envolvimento da comunidade, bem como a importância do desenvolvimento de parcerias entre todos os envolvidos de forma a maximizar o impacto económico deste sector.

Águeda confirma, desta forma, a tradição no setor das duas rodas e afirma o seu potencial nas modalidades ligadas à bicicleta (BTT, downhill) com aposta no turismo de natureza.

Esta iniciativa surge no âmbito da estratégia de promoção à utilização da bicicleta que a Autarquia tem vindo a desenvolver e que é elencada em vários projetos, como a construção do Centro Municipal de BTT e a requalificação da pista de downhill do Ventoso.